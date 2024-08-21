Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции метро «Саларьево»

Вход в метро временно закрыли, людей со станции эвакуировали.

«Проводились плановые работы, задет высоковольтный провод. Остановки поездов и перерыва в движении поездов нет», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее пожар произошел в 10-комнатной квартире на первой линии Васильевского острова в Петербурге. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали пятерых человек. В ликвидации пожара участвовали 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили возгорание за 27 минут, в результате ЧП никто не пострадал.