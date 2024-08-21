Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции метро «Саларьево»
Источник 360.ru: пожар в метро «Саларьево» возник из-за ремонтных работ
Пожар возник на втором ярусе трансформаторной подстанции московского метро «Саларьево». В результате ЧП никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.
Вход в метро временно закрыли, людей со станции эвакуировали.
«Проводились плановые работы, задет высоковольтный провод. Остановки поездов и перерыва в движении поездов нет», — отметил собеседник 360.ru.
Ранее пожар произошел в 10-комнатной квартире на первой линии Васильевского острова в Петербурге. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали пятерых человек. В ликвидации пожара участвовали 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили возгорание за 27 минут, в результате ЧП никто не пострадал.