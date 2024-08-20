Доходный дом Плотникова загорелся в Выборгском районе Петербурга
В Выборгском районе Петербурга сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший накануне в Доходном доме Плотникова. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.
Отмечается, что в момент происшествия в здании проводились капитально-ремонтные работы. Спасателям удалось ликвидировать возгорание всего за 27 минут.
В результате пожара никто не пострадал.
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