Доходный дом Плотникова загорелся в Выборгском районе Петербурга

В Выборгском районе Петербурга сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший накануне в Доходном доме Плотникова. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Отмечается, что в момент происшествия в здании проводились капитально-ремонтные работы. Спасателям удалось ликвидировать возгорание всего за 27 минут.

В результате пожара никто не пострадал.

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