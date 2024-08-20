Крупный пожар в доме на Васильевском острове попал на видео
Крупный пожар разгорелся на 1-й линии Васильевского острова в Петербурге. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Возгорание началось 20 августа около 18:00 в 10-комнатной квартире, пламя охватило 30 «квадратов».
На месте происшествия работали 15 спасателей на трех спецмашинах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Огонь удалось потушить спустя полчаса.
Из горящей квартиры спасли жильца, еще четверых человек эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.
В этот же день в Петербурге загорелся доходный дом Плотникова. В момент происшествия в здании проводили капитальный ремонт.
Крупный пожар в доме на Васильевском острове попал на видео
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