Пожар вспыхнул на швейном предприятии в Подмосковье

МЧС: огнеборцы тушат крупный пожар в поселке Володарского в Ленинском округе

В поселке Володарского в Ленинском округе Московской области вспыхнул крупный пожар на территории швейного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара достигла 1400 квадратных метров.

«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», — отметили в министерстве.

На место ЧП прибыли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Химках. Его площадь составила две тысячи «квадратов». Кровля здания обрушилась. Внутри находилось до 30 газовых баллонов. Очевидцы ЧП зафиксировали черный столб дыма, поднимающийся над местом происшествия.

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