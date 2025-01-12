Пожар вспыхнул на Ягодной улице в Москве

Пожар начался на Ягодной улице на территории района Бирюлево Восточное в столице. Как сообщил источник 360.ru, горит двухэтажное бесхозное здание.

На опубликованных в сети кадрах видно, пламя охватило кровлю, а в небо поднимается столб густого дыма.

Как сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком», из-за пожара на Ягодной улице парализовано движение.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала, подробности выясняются. На месте происшествия работают спецслужбы.

В столичном Дептрансе подтвердили, что из-за возгорания на Ягодной перекрыли движение.

«На месте работают оперативные службы. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили водителей.

В этот же день пожар начался в промзоне Химок. По предварительным данным, загорелись бытовки. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Ранее крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне в Ленинградской области. Двухэтажное здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров охвачено пламенем.