Пожар вспыхнул на базе отдыха в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 19:23 Пожар вспыхнул на базе отдыха в Краснодарском крае МЧС: пожарные приступили к тушению огня на базе отдыха в Краснодарском крае Пресс-служба МЧС

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Огнеборцы МЧС России тушат пожар площадью 1000 квадратных метров, который произошел на территории базы отдыха в станице Голубицкая Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Огонь охватил три нежилых здания. В ликвидации ЧП задействовали 51 специалиста и 15 единиц техники.

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Ранее пожар вспыхнул на овощехранилище в селе Жемчужина в Крыму. Его площадь составила до 1800 квадратных метров. Борьбе с огнем мешает сильный ветер, из-за которого огонь распространился на деревянные палеты, расположенные возле складов. Видеозапись и фотографии с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

В пятницу, 3 мая, на заводе Diehl в Берлине, который производит системы ПВО для Украины, вспыхнул крупный пожар. Огнеборцам не удалось его оперативно ликвидировать, борьба с огнем продолжилась и на следующий день.