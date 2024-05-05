Появились кадры крупного пожара в Крыму | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 18:43 Появились кадры крупного пожара в Крыму Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали

Читать 360 в

Специалисты МЧС локализовали пожар на овощехранилище в селе Жемчужина в Крыму. Видеозапись и фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru

.По данным пресс-службы МЧС, площадь возгорания расширилась до 1800 квадратных метров.

Реклама

«Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты», — указали в пресс-службе.

Для тушения пожара ведомство задействовало 37 спасателей и 11 единиц техники. На кадрах видно, что с территории овощебазы идет густой черный дым.

Телеканал «360»

Информация о пострадавших не пострадала. Причины и обстоятельства возникновения пожара установят специалисты.

Ранее огнеборцы потушили крупный пожар на базе отдыха в станице Голубицкой на Кубани. Здание располагается в курортной зоне черноморского побережья. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Для ликвидации пожара МЧС задействовало 51 специалиста и 15 единиц техники.