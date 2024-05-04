Пожар на оборонном заводе в Германии продолжат тушить всю субботу | 360°

04 мая 2024, 16:48
Пожар на оборонном заводе в Германии продолжат тушить всю субботу
B.Z.: пожар на заводе Diehl в Берлине до сих пор не смогли потушить
Разгоревшийся накануне пожар в Берлине на заводе Diehl, который производит системы ПВО для Украины, до сих пор не смогли потушить. Предположительно, борьба с огнем может продолжится всю субботу, сообщила газета B.Z.
По данным издания, с момента возгорания оборонного завода в берлинском районе Лихтерфельд прошли сутки, но специалистам так и не удалось справиться с пламенем.
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В пресс-службе пожарных сообщили журналистам, что утром 4 мая примерно 50 огнеборцев все еще работали на месте ЧП. Там уточнили, что тушение пожара будет длиться, вероятно, на протяжении всей субботы.
Местных жителей, чьи дома расположены в ближайших от завода районах, призвали не открывать окна.
Ранее источники сообщили СМИ, что пожар на заводе Diehl в Берлине не коснулся производства систем ПВО IRIS-T.
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