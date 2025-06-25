Пожар возле воинской части в Забайкалье сняли на видео

На территории воинской части в Забайкальском крае вспыхнул пожар и сдетонировали неразминированные боеприпасы. Пламя тушат с помощью вертолетов. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Как сообщили очевидцы, на помощь выехали пожарные поезда и подвезли воду. Территория, где случилось возгорание, огорожена, рассказал изданию «Чита.Ру» депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Там сейчас военные все отцепили. Никаких пожарных машин туда никто не пустит, коль взрывы идут. Сейчас МЧС поднимает Ил-76 и Бе-200 и будут сбросами воды с воздуха этот пожар локализовать», — сообщил он.

Главное — не дать распространиться дальше, ведь склады ГСМ расположены совсем близко, отметил. Это уже более серьезная угроза.