Пожар в жилом секторе разгорелся в Архангельской области

МЧС: многоквартирный и частные дома загорелись в Емецке в Архангельской области

Пожар в жилом секторе начался в селе Емецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Происшествие случилось на улице Горончаровского.

«Горят двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки», — заявили в Министерстве.

Площадь возгорания пока уточняют. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар начался на заводе «Авангард» в Петрозаводске. Загорелся мусор. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь распространился на площади 70 квадратных метров. К тушению привлекли 10 человек и три единицы техники.

Накануне в Нижегородской области спасатели зафиксировали четыре пожара за сутки. Вспыхнули два жилых дома в Сокольском округе и городе Шахунья. Еще загорелось заброшенное здание в Кстовском округе и мусор. Во всех происшествиях никто не пострадал.