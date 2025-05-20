Спасатели зафиксировали четыре пожара в Нижегородской области за сутки

Спасатели ликвидировали четыре пожара в Нижегородской области за последние сутки. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Так, пламенем оказались охвачены два жилых дома в Сокольском округе и городе Шахунья. Помимо этого, в Кстовском округе вспыхнуло заброшенное здание. Там огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Сотрудники ведомства также зафиксировали возгорание мусора. Во всех происшествиях обошлось без пострадавших.