Крупный пожар начался на заводе «Авангард» в Петрозаводске

Пожар на заводе «Авангард» в Петрозаводске сняли на видео

Густой черный дым поднялся над территорией завода «Авангард» в Петрозаводске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

В пресс-службе карельского главка МЧС уточнили, что на территории завода загорелся мусор. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что пламя распространилось на площади в 70 квадратных метров.

К тушению привлекли 10 человек и три единицы техники.

Сегодня же стало известно о пожаре в частном доме в Челябинске. В огне погиб 21-летний молодой человек, один мужчина получил сильные ожоги, еще двое жильцов успели выбежать из горящего здания самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели локализовали пламя на площади в 15 квадратных метров.