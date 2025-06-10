Пожар в жилом доме на востоке Москвы сняли на видео

Крупный пожар разгорелся в жилом доме на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По словам очевидцев, из дома эвакуируют людей. На месте происшествия работают спецслужбы. В распоряжении 360.ru оказались кадры пожара.
«Пригнали лестницу. Надеюсь, будет без жертв. Дом старый, жильцы есть пожилые», — сказал очевидец.
Причина возгорания неизвестна. Подробности происшествия выясняются.
Ранее на северо-западе Москвы в госпитале МВД в полуподвальном помещении, где хранились аккумуляторы, произошло задымление. Из здания эвакуировали около 400 человек. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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