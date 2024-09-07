Пожар в здании Всероссийского государственного университета кинематографии в Москве вспыхнул из-за огня в гримерке. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Происходило загорание в подсобном помещении гримерки складированного имущества, стеллажей и мебели на площади 40 квадратных метров. Продолжает работать тактическая вентиляция», — отметил собеседник 360.ru.
Из ВГИК эвакуировали 338 человек: 328 студентов и 10 преподавателей. Всего в здании 12 этажей, оно сложной планировки и с большой площадью остекления
По информации МЧС, пожар произошел на пятом этаже, в результате ЧП никто не пострадал. Пожарные ликвидировали возгорание.
Еще в двух школах в Наро-Фоминске открыли научные центры «Точка роста»
Сборная России не смогла сразу после отмены игры с Таиландом вернуться домой
Россия учредит посольство в Доминиканской Республике
Итоги работы по содержанию территорий с 2 по 6 сентября подвели в Подмосковье
Пожар в здании ВГИК вспыхнул из-за огня в гримерке
Туристический потенциал Можайска представили на международном форуме в Рязани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте