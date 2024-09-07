Пожар в здании ВГИК вспыхнул из-за огня в гримерке

Источник 360.ru: очаг пожара во ВГИКе находился в гримерке

Пожар в здании Всероссийского государственного университета кинематографии в Москве вспыхнул из-за огня в гримерке. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Происходило загорание в подсобном помещении гримерки складированного имущества, стеллажей и мебели на площади 40 квадратных метров. Продолжает работать тактическая вентиляция», — отметил собеседник 360.ru.

Из ВГИК эвакуировали 338 человек: 328 студентов и 10 преподавателей. Всего в здании 12 этажей, оно сложной планировки и с большой площадью остекления

По информации МЧС, пожар произошел на пятом этаже, в результате ЧП никто не пострадал. Пожарные ликвидировали возгорание.