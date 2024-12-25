Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва охватил 800 «квадратов»

Спасатели приступили к тушению пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Алания Молл» после взрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров. По данным ведомства, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе.

Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Пострадали девять человек, в том числе находившиеся на улице рядом со зданием прохожие. По данным Telegram-канала Baza, жертвой взрыва стала 57-летняя уборщица. Она пришла в торговый центра перед его открытием.

К месту пожара выехал глава Республики Северная Осети — Алания Сергей Меняйло. По его словам, на месте ЧП развернули оперативный штаб. Он пообещал держать население в курсе происходящего.