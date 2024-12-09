Пожар в цеху на востоке Москвы потушили. Из здания эвакуировались 25 человек

Источник 360.ru: пожар в цеху на востоке Москвы ликвидировали

Малярный цех и покрасочная камера загорелись на производстве на востоке Москвы. Из объятых пламенем помещений еще до прибытия спасателей эвакуировались 25 человек. Об этом сообщил 360.ru источник.

Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара — около 150 квадратных метров. На тушении работали три пожарных рукава. Газовых баллонов в здании нет, добавил собеседник 360.ru.

По сообщению пресс-службы МЧС, на месте происшествия задействованы 29 пожарных и восемь единиц техники. Пострадавших нет.

Накануне пожар вспыхнул в магазине смартфонов в торговом центре, находящемся в проезде Дежнева. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пострадали два человека — один получил ожоги, второй отравился продуктами горения.