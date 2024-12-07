Появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: двое пострадали при пожаре в магазине ТЦ в Южном Медведкове

Пожар в магазине смартфонов в торговом центре на проезде Дежнева в московском районе Южное Медведково потушили. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

В кадры попало прибытие нескольких пожарных машин и бригады скорой помощи. На улицу вышли посетители и сотрудники торговой точки.

По данным пресс-службы МЧС, после эвакуации людей из горящего помещения спасатели потушили открытое горение на площади в пять квадратных метров.

Источник 360.ru заявил, что медики забрали с места пожара двух человек. Один получил сильные ожоги, а второй отравился продуктами горения. По предварительным данным, пожар начался в результате взрыва неизвестного происхождения. По неподтвержденной информации, сдетонировал один из смартфонов, продававшихся в магазине.