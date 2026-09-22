Пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке мог начаться из-за короткого замыкания

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, по предварительным данным, начался из-за короткого замыкания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы города.

«По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание», — заявил собеседник журналистов.

В результате пожара в «Солнечном» погибли четыре человека, также четверо пострадали.

Возгорание началось на втором этаже здания на улице Коммунистической. Спасатели быстро вывели оттуда 17 человек. Системы оповещения в ТЦ, по неуточненным сведениям, не сработали.

К тушению привлекли 47 специалистов и 16 единиц техники. Спасатели продолжают работы по ликвидации огня, а также разбирают разрушенные конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.