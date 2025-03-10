Пожар в тепличном комплексе в Чехове произошел из-за печного оборудования

Специалисты установили предварительную причину пожара в тепличном комплексе в Чехове, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

К возгоранию, вероятно, привела неправильная эксплуатация печного оборудования. На месте случившегося продолжают работу следователи и криминалисты.

Личности всех погибших установили. Ими оказались трое мужчин и женщина, которые работали на территории теплиц.

Пожар произошел в ночь на 10 марта. Огонь вспыхнул в двухэтажной деревянной постройке в деревне Высоково, после чего перекинулся на теплицу. К тушению пламени привлекли 22 специалиста МЧС и семь единиц спецтехники.

Правоохранители завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.