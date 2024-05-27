Пожар в строящемся жилом комплексе «Урбан» в Волгограде попал на видео
Видео 360.ru: в Волгограде вспыхнул крупный пожар в строящемся ЖК «Урбан»
В строящемся ЖК «Урбан» в Волгограде начался крупный пожар. Огонь охватил одно из зданий на территории жилого комплекса. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Официальная информация о происшествии пока не поступала. Информация о причине возгорания и разрушениях уточняется.
Очевидцы сняли на видео огромные клубы дыма, которые поднимаются над домами в Ворошиловском районе города.
По данным Telegram-канала «Короче, Волгоград», предварительной причиной пожара стало возгорание лифта. Вспыхнул фасад здания, пожарные уже локализовали пламя. Никто не пострадал.
Ранее мощный пожар произошел в Подмосковье: огонь охватил девять машин на штрафстоянке в Мытищах. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.