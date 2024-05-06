Мужчина задохнулся в автомобиле при пожаре в Вихоревке | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 18:45 Мужчина задохнулся в автомобиле при пожаре в Вихоревке Женщина попала в больницу с ожогами из-за пожара в Вихоревке, мужчина погиб

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Женщина получила серьезные ожоги при пожаре в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Еще один человек задохнулся в автомобиле. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, пожарные продолжают борьбу с огнем. Жителей охваченных огнем территорий эвакуировали в школы и спортивный комплекс «Таежный».

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В администрации Братского района подтвердили, что в реанимации находится 30-летняя женщина. В Вихоревской городской больнице развернули 30 коек хирургического профиля и четыре реанимационных.

Власти уточнили, что возгорания зафиксировали в СНТ «Весна», «Локомотив», «Убские дачи», «Виктория» и в частном секторе Вихоревки. По предварительным данным, огонь уничтожил более 25 жилых домов и строений.

Мэр Братского района Александр Дубровин написал в Telegram-канале, что продолжаются подомовые обходы. Власти устанавливают точное число пострадавших.

«Практически полностью выгорело СНТ „Локомотив“. С дачных земель пожар перешел на окраину города, где расположен частный сектор», — отметил он.

По его словам, в Вихоревке работают 10 пожарных машин МЧС, шесть водовозок, три бульдозера, погрузчики. Тушить пожары помогают сотрудники администрации, волонтеры. Главная проблема — сильный ветер, который постоянно меняет направление, из-за чего огонь распространяется по округе.

В Братском районе ввели режим ЧС. Ранее в МЧС сообщили о локализации пожара в Вихоревке.