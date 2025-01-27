Пожар в ростовском СИЗО произошел из-за короткого замыкания

Причиной возгорания в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительная причина — короткое замыкание», — сказал собеседник агентства.

Возгорание на площади около пяти квадратных метров произошло утром 27 января. Прибывшие на место сотрудники спасательных служб оперативно ликвидировали огонь. Пострадавших нет, штатная работа учреждения не прерывалась.

Ранее в местных социальных сетях распространились слухи о взрыве, который якобы предшествовал пожару в СИЗО. Однако в Главном управлении ФСИН их опровергли. В ведомстве добавили, что все обстоятельства пожара установят в ходе тщательной проверки.

Накануне будка охранника загорелась на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Огонь охватил личные вещи и мебель на площади около 10 квадратных метров. Один человек погиб.