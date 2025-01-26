Один человек погиб при пожаре в будке охранника на севере Москвы

Источник 360.ru: будка охранника загорелась в Москве, один человек погиб

Будка охранника загорелась на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании, разделенном на два помещения. В одном из них на кровати обнаружили труп.

«Один погибший», — сообщил источник.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. По их данным, огонь охватил личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.

Накануне поздним вечером на Красной улице в Краснодаре последовательно загорелись три ресторана. По словам очевидцев, здания поджег мужчина в камуфляже. Злоумышленник скрылся, в результате пожаров никто не пострадал.