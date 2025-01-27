Пожар произошел в административном здании СИЗО в Ростове-на-Дону

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН.
Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, они ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших, учреждение продолжило работу в штатном режиме.
«Информация о взрыве в ростовском СИЗО не соответствует действительности. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в Главном управлении ФСИН.
Ранее в Салехарде крупный пожар случился на складе «Почты России». Огонь охватил помещение на площади 160 квадратных метров. Склад тушили 34 пожарных с привлечением восьми единиц техники.
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