Пожар произошел в административном здании СИЗО в Ростове-на-Дону

В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН.

Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, они ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших, учреждение продолжило работу в штатном режиме.

«Информация о взрыве в ростовском СИЗО не соответствует действительности. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в Главном управлении ФСИН.

Ранее в Салехарде крупный пожар случился на складе «Почты России». Огонь охватил помещение на площади 160 квадратных метров. Склад тушили 34 пожарных с привлечением восьми единиц техники.