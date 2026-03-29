Пожар в пятиэтажке в Жуковском полностью потушили

В Московской области полностью потушили пожар в пятиэтажном жилом доме в Жуковском, вспыхнувший днем 29 марта на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пострадавших нет. Причину установят дознаватели МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья начала проверку после пожара. По предварительным данным, возгорание началось на балконе пятого этажа, потом пламя перекинулось на крышу, которая в результате частично обрушилась.

Из здания спасли четырех человек, еще 157 жителей эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения, работающий на базе расположенной рядом школы.