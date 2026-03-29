Появились кадры из горевшей пятиэтажки в Жуковском

Прокуратура показала фото из пятиэтажки в Жуковском после пожара

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в многоквартирном доме в Жуковском, который загорелся днем 29 марта. Как сообщила пресс-служба ведомства, по предварительным данным, огонь изначально возник на балконе пятого этажа, откуда перекинулся на крышу.

Пресс-служба показала кадры, снятые в квартире, с балкона которой начался пожар.

В МЧС ранее сообщили, что из здания эвакуировали 157 человек, еще четверых жильцов спасли. Для них развернули пункт временного размещения в расположенной рядом школе.

Пожар начался около 14 часов на пятом этаже, затем перекинулся на чердак. У здания частично обрушилась крыша, уточнили в прокуратуре.

Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров, но сейчас его локализовали. Точные причины пока неизвестны. Их установят позже.