Почти 160 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Жуковском. Четверо жильцов спасены

Обстановку возле загоревшейся пятиэтажки в Жуковском сняли на видео

При крупном пожаре в жилом доме на улице Фрунзе в Жуковском никто не пострадал. По последней информации, из здания спасли четырех человек, еще 157 эвакуировали. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.

Известно, что пламя охватило чердачное помещение и кровлю пятиэтажки, в результате крыша частично обрушилась.

Точные причины происшествия установят позже. Для жильцов развернули пункт временного размещения. Он работает на базе расположенной рядом школы.

По словам очевидцев, возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже, а оттуда пламя перебросилось на кровлю дома. Официально эти версии пока не подтверждены.