Пожар в парке Галицкого в Краснодаре полностью потушили
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в парке Галицкого в Краснодаре
Спасатели полностью потушили возгорание в парке Галицкого в Краснодаре. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.
«Пожар в парке потушили», — заявили власти.
Как сообщила администрация самого парка, возгорание произошло в Энергоцентре, где хранятся инструменты. Причина пожара неизвестна. Предположительно, пострадавших нет.
В местных пабликах писали, что огонь разгорался буквально в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар».
Накануне в городе загорелись два склада со строительными материалами. Возгорание охватило площадь в 1100 квадратных метров.