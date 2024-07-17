Пожар в парке Галицкого в Краснодаре полностью потушили

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в парке Галицкого в Краснодаре

Фото: Телеканал «360»

Спасатели полностью потушили возгорание в парке Галицкого в Краснодаре. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

«Пожар в парке потушили», — заявили власти.

Как сообщила администрация самого парка, возгорание произошло в Энергоцентре, где хранятся инструменты. Причина пожара неизвестна. Предположительно, пострадавших нет.

В местных пабликах писали, что огонь разгорался буквально в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар».

Накануне в городе загорелись два склада со строительными материалами. Возгорание охватило площадь в 1100 квадратных метров.

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