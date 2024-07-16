Появилось видео с места крупного пожара в Краснодаре

Склады со строительными материалами загорелись в Краснодаре

Во вторник, 16 июля, в Краснодаре загорелись два складских помещения со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило порядка 1100 квадратных метров. На место ЧП прибыли 17 единиц техники и 50 специалистов, средства и силы наращиваются.

Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram-канале уточнил, что пожар случился в районе дома № 18 по Станочной улице в Карасунском округе.

По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Экстренные службы объявили второй ранг пожара. К тушению привлекли спасательно-пожарный отряд № 6.

Ранее 16 июля сильный лесной пожар произошел в поселке Коктебель в Крыму. К работам по тушению привлекли 280 человек, в том числе свыше 50 военнослужащих, сотрудников Пожарной охраны республики, Миниэкологии Крыма, Минобороны и Карадагского заповедника, а также вертолеты Ми-8.