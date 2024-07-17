Пожар вспыхнул в знаменитом парке Галицкого в Краснодаре

Крупный пожар произошел на территории парка Галицкого в Краснодаре. Очевидцы пожаловались на окутывающий округу черный дым. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

В официальном Telegram-канале парка заявили, что очаг возгорания находится в Энергоцентре, где хранятся инструменты.

«По предварительной информации пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», — добавили представители объекта.

В местных пабликах отмечают, что пожар разгорелся буквально в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар». Все обстоятельства происшествия уточняются.

По данным РИА «Новости», в парке загорелись строительные материалы. Пожар удалось локализовать на 30 квадратных метрах, уточнил источник агентства в экстренных службах города.

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