Пожар вспыхнул в знаменитом парке Галицкого в Краснодаре
Крупный пожар произошел на территории парка Галицкого в Краснодаре. Очевидцы пожаловались на окутывающий округу черный дым. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.
В официальном Telegram-канале парка заявили, что очаг возгорания находится в Энергоцентре, где хранятся инструменты.
«По предварительной информации пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», — добавили представители объекта.
В местных пабликах отмечают, что пожар разгорелся буквально в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар». Все обстоятельства происшествия уточняются.
По данным РИА «Новости», в парке загорелись строительные материалы. Пожар удалось локализовать на 30 квадратных метрах, уточнил источник агентства в экстренных службах города.
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