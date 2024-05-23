Пожар в незаконном хостеле в Подмосковье полностью ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара в хостеле в подмосковном СНТ «Снегирь»

Пожар в хостеле в СНТ «Снегирь» в Подмосковье полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России .

По последним данным ведомства, жертвами ЧП стали восемь человек. Один пострадавший попал в больницу.

В прокуратуре региона ранее сообщили, что дом арендовал 23-летний мужчина. Здание использовали как хостел для проживания мигрантов-нелегалов.

После ЧП возбудили два дела — о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что получили сигнал о пожаре в районе 04:00, около 09:00 спасатели объявили ликвидацию открытого горения.