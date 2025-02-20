Стали известны подробности о пожаре в Институте вычислительной техники в Москве

К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли 50 единиц техники и более 170 сотрудников МЧС. Последние данные о борьбе с огнем в Институте вычислительной техники — в материале 360.ru.
Огонь разгорелся поздно вечером 19 февраля. Из окон второго этажа вырывался открытый огонь, с крыши валил густой столб дыма. Изначально пожару присвоили второй ранг. Огонь охватил 350 квадратных метров административного здания и продолжил распространяться. Позже сообщили, что пожар полыхает на площади 1500 «квадратов».
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. По информации экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
Пожарные запросили авиацию. К месту пожара прибыл вертолет Ка-32 ГКУ Московского авиационного центра.
По информации столичного дептранса, проезд в районе пожара затруднен. В ведомстве рекомендовали выбирать пути объезда.
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