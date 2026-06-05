Пожар в многоэтажке в Нефтекамске ликвидировали

Появились кадры пожара в многоэтажном доме в Нефтекамске

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Нефтекамске. В распоряжении 360.ru появились новые эксклюзивные кадры ЧП.

В пресс-службе МЧС по Башкортостану уточнили, что спасатели ведут проливку и разбор конструкций.

«Погибших и пострадавших нет. Для эвакуированных жителей дома развернут пункт временного размещения», — заявили в ведомстве.

Возгорание в жилой многоэтажке произошло ранее в пятницу. Всего огнеборцы вывели из дома 69 человек, среди них были дети. Сначала огонь охватил крышу, а затем разошелся на площади две тысячи квадратных метров.

Спасательные работы осложнило распространение дыма и огня, а также конструктивные особенности здания. Всего в ликвидации последствий участвуют около 50 человек и порядка 17 единиц специальной техники.

Днем ранее три человека пострадали после взрыва газового баллона в Новосибирске.