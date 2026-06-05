Из пожара в многоэтажке в Нефтекамске спасли 15 человек

В жилом пятиэтажном доме в Нефтекамске Республики Башкортостан произошло возгорание кровли. Огнеборцы МЧС спасли и горящего дома 15 человек, среди них пятеро детей, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Кувыкина. Пожарные спасли из горящего здания 15 человек, эвакуировали 69 жильцов, из них семеро несовершеннолетних.

Пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров.

«Тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. К ликвидации пожара привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники», — отметили в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Очевидцы поделились с 360.ru кадрами с места пожара. На записях видно несколько пожарных расчетов и клубы дыма, окутавшие жилой дом.

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