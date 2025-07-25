Пожар в многоэтажке в Люберцах помогли потушить сотрудники шашлычной

В Люберцах на улице Озерная в одной из квартир многоэтажного жилого дома случился пожар. Очевидцы сообщили 360.ru, что потушить огонь помогли неравнодушные люди, не дожидаясь до приезда спасателей.

Двое мужчин использовали огнетушители, чтобы предотвратить распространение огня. Они проникли в квартиру, используя лестницу через окно. По данным РЕН ТВ, это были сотрудники кафе, которое находится на первом этаже дома этого дома.

Очевидцы рассказали, что позже видели жильцов квартиры на улице: девочка в пижаме стояла рядом с домом, а женщина сидела в машине скорой помощи с кислородной маской.

Причины пожара уточняются. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате разрушился угловой подъезд с седьмого по 10-й этаж, погибли шесть человек.