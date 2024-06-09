Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»

МЧС: возгорание в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве ликвидировали

Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«Произошло возгорание в одной из квартир жилого дома на площади 15 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали наши ближайшие подразделения», — указали в МЧС.

Пожарные спасли одного человека. По данным ведомства, никто из жителей дома не пострадал. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что из окон идет густой черный дым.

«С вышележащих этажей спасен один человек. Сведения о пострадавших не поступали», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее источник рассказал, что из горящего здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте