Одного человека спасли из объятой пламенем московской квартиры

Утром 9 июня в многоэтажном жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве вспыхнул сильный пожар. Из огня спасли одного человека, еще 10 эвакуировали, сообщил источник 360.ru.
В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой черный дым. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Официально данные о пожаре пока не подтверждали.
«Ищет свою любовь». Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма
Ракету «Нептун» и два беспилотника сбили над Белгородской областью
Приходи через год. Не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля
Школы обяжут сократить количество контрольных работ
Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»
Стала известна судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте