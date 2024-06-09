Одного человека спасли из объятой пламенем московской квартиры

Источник 360.ru: 1 человека спасли и 10 эвакуировали при пожаре на севере Москвы

Утром 9 июня в многоэтажном жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве вспыхнул сильный пожар. Из огня спасли одного человека, еще 10 эвакуировали, сообщил источник 360.ru.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой черный дым. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально данные о пожаре пока не подтверждали.