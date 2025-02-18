Пожар в Крыму полностью потушили

Спасатели полностью потушили возгорание в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Крыму полностью ликвидирован», — заявили в министерстве.

Огонь охватил здание магазина в крымском поселке городского типа Гвардейское. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекли 63 специалиста МЧС и 21 единицу техники. Открытое горение удалось ликвидировать около 13:39.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Ярославле. Возгорание произошло в офисе на первом этаже из-за короткого замыкания в тепловентиляторе. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал.