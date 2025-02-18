Полыхающий в Крыму магазин сняли на видео

Здание магазина вспыхнуло в крымском поселке городского типа Гвардейское. По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров.

На месте происшествия сейчас работают 38 специалистов ведомства и 10 единиц техники.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Ярославле. В офисе, расположенном на первом этаже, вспыхнул огонь из-за короткого замыкания в тепловентиляторе.

Приехавшие на место спасатели за несколько минут ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.