Полыхающий в Крыму магазин сняли на видео
Здание магазина вспыхнуло в крымском поселке городского типа Гвардейское. По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров.
На месте происшествия сейчас работают 38 специалистов ведомства и 10 единиц техники.
Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Ярославле. В офисе, расположенном на первом этаже, вспыхнул огонь из-за короткого замыкания в тепловентиляторе.
Приехавшие на место спасатели за несколько минут ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.
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