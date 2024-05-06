Пожар в иркутской Вихоревке локализовали | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 18:14 Пожар в иркутской Вихоревке локализовали МЧС: пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализован

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Пожарные локализовали возгорание в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным спасательного ведомства, из-за сильного ветра огонь перекинулся из садоводства «Локомотив» на 15 строений в Вихоревке. Часть загоревшихся зданий оказались жилыми домами.

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В МЧС России добавили, что пункт временного размещения для пострадавших развернули на базе спортивной школы.

Пожар 6 мая произошел на территории садового товарищества «Алюминщик». Там загорелись 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. Возгорание локализовали на 620 квадратных метрах.

Также сообщалось о возгорании построек еще в четырех товариществах. Власти Братского района ввели режим ЧС. Позднее появилось видео загоревшихся домов в Вихоревке.