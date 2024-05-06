Появились кадры горящих домов в иркутской Вихоревке | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:12 Появились кадры горящих домов в иркутской Вихоревке Жители иркутской Вихоревки собрали вещи для эвакуации из-за пожара

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Пожар, перекинувшийся из садовых товариществ на дома частного сектора города Вихоревка Братского района Иркутской области, вынудил жителей эвакуироваться. Об этом 360.ru сообщила местная жительница. Она поделилась снятыми кадрами со Снежной и Тенистой улиц, куда пришел огонь.

На опубликованных кадрах пространство охватил густой дым. Несколько построек полностью поглотило пламя.

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Автор видео подчеркнула, что сейчас в городе находятся родственники, которые начали собирать вещи для эвакуации.

По последним данным областного главка МЧС, в частном секторе загорелись 12 жилых домов. Огонь перекинулся с четырех садоводств и одного СНТ, где полыхают 67 построек. К тушению пожара привлекли более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Мэр Братского района Александр Дубровин ввел в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации. Он объявил о начале эвакуации дачников и жителей Вихоревки.