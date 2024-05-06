Появились кадры горящих домов в иркутской Вихоревке | 360°

06 мая 2024, 15:12
Появились кадры горящих домов в иркутской Вихоревке
Жители иркутской Вихоревки собрали вещи для эвакуации из-за пожара
Пожар, перекинувшийся из садовых товариществ на дома частного сектора города Вихоревка Братского района Иркутской области, вынудил жителей эвакуироваться. Об этом 360.ru сообщила местная жительница. Она поделилась снятыми кадрами со Снежной и Тенистой улиц, куда пришел огонь.
На опубликованных кадрах пространство охватил густой дым. Несколько построек полностью поглотило пламя.
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Автор видео подчеркнула, что сейчас в городе находятся родственники, которые начали собирать вещи для эвакуации.
По последним данным областного главка МЧС, в частном секторе загорелись 12 жилых домов. Огонь перекинулся с четырех садоводств и одного СНТ, где полыхают 67 построек. К тушению пожара привлекли более 50 спасателей и 23 единицы техники.
Мэр Братского района Александр Дубровин ввел в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации. Он объявил о начале эвакуации дачников и жителей Вихоревки.
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