Пожар в Дербентском коньячном комбинате попал на видео

В Дербенте загорелся коньячный комбинат. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«Пожарные на месте, про пострадавших не знаю», — рассказал очевидец.

В пресс-службе МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что в Дербенте в Красноармейском переулке горит административное двухэтажное здание размерами ориентировочно 50×10.

«Пожарные расчеты работают на месте происшествия. Информация уточняется», — добавили в министерстве.