Пожар в Дербентском коньячном комбинате попал на видео
В Дербенте загорелся коньячный комбинат. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
«Пожарные на месте, про пострадавших не знаю», — рассказал очевидец.
В пресс-службе МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что в Дербенте в Красноармейском переулке горит административное двухэтажное здание размерами ориентировочно 50×10.
«Пожарные расчеты работают на месте происшествия. Информация уточняется», — добавили в министерстве.
