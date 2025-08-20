Пожар в Дербентском коньячном комбинате попал на видео

В Дербенте загорелся коньячный комбинат. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

«Пожарные на месте, про пострадавших не знаю», — рассказал очевидец.

В  пресс-службе МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что в Дербенте в Красноармейском переулке горит административное двухэтажное здание размерами ориентировочно 50×10.

«Пожарные расчеты работают на месте происшествия. Информация уточняется», — добавили в министерстве.

Ранее мощный пожар произошел на рязанском заводе «Эластик». Кинологи и спасатели завершили поиск тел погибших и разбор опасных завалов на месте разрушенного цеха.  Пострадали 158 человек, из них 25 погибли.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте