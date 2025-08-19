Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 25

МЧС: число погибших при ЧП на заводе под Рязанью выросло до 25

Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области увеличилось до 25. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Рязанской области извлечено тело еще одного погибшего. По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли», — уточнили в министерстве.

В пятницу, 15 августа, на заводе «Эластик» произошел взрыв в пороховом цехе, который вызвал пожар. Огонь полностью уничтожил здание. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело. Начал работу оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Семьям жертв взрыва на рязанском заводе «Эластик» выплатят по 1,5 млн компенсации. Пострадавшие в зависимости от причиненного вреда здоровью получат от 315 до 627 тысяч рублей.