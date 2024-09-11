Пожар в бывшем спорткомплексе в Петербурге тушили более 9 часов

Сотрудники МЧС ликвидировали в четыре часа утра 11 сентября открытое горение в здании спорткомплекса Sport Palace на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге», — заявили в министерстве.

Сообщение о пожаре поступило 10 сентября в 18:47. Огонь охватил 800 квадратных метров заброшенного здания, в котором несколько лет назад располагался спортивный клуб. В ликвидации огня участвовали 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Очевидцы сообщали, что огонь перекинулся с крыши спорткомплекса на верхние этажи.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В пресс-службе МЧС добавили, что здание не использовали по назначению. Оно находится в Петроградском районе на берегу Малой Невы по адресу Южная дорога, 9.