Объятый огнем спорткомплекс в Санкт-Петербурге сняли на видео

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелось здание спорткомплекса Sport Palace недалеко от стадиона «Газпром Арена». Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Кровля спорткомплекса загорелась вечером 10 сентября. Менее чем за час площадь возгорания увеличилась с 200 до 500 квадратных метров.
Группировку спасателей нарастили с 45 до 60 человек и привлекли к тушению 16 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что здание не использовали по назначению.
Здание спорткомплекса находится в Петроградском районе на берегу Малой Невы по адресу Южная дорога, 9, уточнила пресс-служба городского главка МЧС. Вызов в экстренные службы поступил в 18:47. Специалисты присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. По предварительным данным, никто не пострадал.
Кадры с места пожара показали «Известия». По словам очевидцев, огонь перекинулся с крыши на верхние этажи спорткомплекса. В небо поднялся столб черного дыма.
В Запорожской области уничтожили группу из 90 солдат ВСУ
«Рождение новой семьи». Малофеев — о свадьбе с Львовой-Беловой
Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»
Владельцы собак и кошек вакцинировали 28 питомцев в Центральном парке Истры
ФСБ нагрянула с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД
В Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте