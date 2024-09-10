Объятый огнем спорткомплекс в Санкт-Петербурге сняли на видео

МЧС: в Санкт-Петербурге загорелся спорткомплекс на Крестовском острове

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелось здание спорткомплекса Sport Palace недалеко от стадиона «Газпром Арена». Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, сообщили в МЧС России .

Кровля спорткомплекса загорелась вечером 10 сентября. Менее чем за час площадь возгорания увеличилась с 200 до 500 квадратных метров.

Группировку спасателей нарастили с 45 до 60 человек и привлекли к тушению 16 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что здание не использовали по назначению.