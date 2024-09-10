Объятый огнем спорткомплекс в Санкт-Петербурге сняли на видео

МЧС: в Санкт-Петербурге загорелся спорткомплекс на Крестовском острове

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелось здание спорткомплекса Sport Palace недалеко от стадиона «Газпром Арена». Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Кровля спорткомплекса загорелась вечером 10 сентября. Менее чем за час площадь возгорания увеличилась с 200 до 500 квадратных метров.

Группировку спасателей нарастили с 45 до 60 человек и привлекли к тушению 16 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что здание не использовали по назначению.

Здание спорткомплекса находится в Петроградском районе на берегу Малой Невы по адресу Южная дорога, 9, уточнила пресс-служба городского главка МЧС. Вызов в экстренные службы поступил в 18:47. Специалисты присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кадры с места пожара показали «Известия». По словам очевидцев, огонь перекинулся с крыши на верхние этажи спорткомплекса. В небо поднялся столб черного дыма.

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