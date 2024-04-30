Стала известна причина крупного пожара в Бурятии | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 21:22 Стала известна причина крупного пожара в Бурятии Цыденов: причина возгорания в Бурятии — обрыв провода Unsplash

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Причиной пожара в Бурятии, в результате которого сгорел 21 дом, стал шквалистый ветер, который привел к обрыву электропроводов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, пожар удалось локализовать. Никто не пострадал. Возгорание продолжают тушить спасатели, им помогают местные жители.

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«Основная причина пожаров — это шквалистый ветер, который привел к обрыву проводов», — заявил он.

Также Цыденов рассказал об ущербе, нанесенном огнем. В одном из дачных поселков, по его словам, сгорело около 20 строений. Все необходимые меры для борьбы со стихией принимаются.

Помощь погорельцам будет оказана оперативно, подчеркнул глава региона.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара в Бурятии достигла 10 000 квадратных метров. Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с огнем. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники.