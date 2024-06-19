Пожар в Азове после атаки БПЛА локализовали на 3200 «квадратах»

МЧС сообщило о локализации пожара в Азовском районе на 3200 «квадратах»

Фото: РИА «Новости»

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами в Азове локализовали рано утром 19 июня на площади 3200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Локализацию объявили в 05:30, уточнили в ведомстве. В тушении огня принимают участие 200 специалистов и 49 единиц техники.

Накануне для борьбы с огнем на место направили пожарный поезд, а также специалистов лаборатории Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», — указывали в пресс-службе.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что резервуары с нефтепродуктами в Азове загорелись после атаки беспилотников.

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