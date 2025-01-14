Спасатели оперативно потушили пожар в многоквартирном доме в Можайске

Возгорание произошло в одной из квартир дома в поселке медико-инструментального завода. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи жильцов вспыхнувшей квартиры вовремя оценили опасную ситуацию и вызвали пожарных, которые потушили пламя за считаные минуты. Из дома эвакуировали семерых человек, в том числе несовершеннолетних детей. Благодаря слаженной работе пожарных расчетов при пожаре никто не пострадал.

Администрация городского округа поблагодарила жителей дома за бдительность и умение ориентироваться в сложной ситуации. Горожанам также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в жилом доме. Следует не нагружать чрезмерно электрические сети, быть осторожными при использовании свечей и следить за состоянием газовых плит. Коридоры и выходы всегда нужно держать свободными от любых препятствий.