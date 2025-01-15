Мощный пожар охватил 1500 «квадратов» мебельного цеха в Дагестане

Мощное пламя охватило мебельный цех в дагестанском городе Хасавюрте, огнеборцы уже приступили к тушению пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 „квадратах“. Огонь перекинулся на жилой дом», — уточнили в ведомстве.
Кадры пожара опубликовали и в соцсетях. Пока информация о пострадавших, а также о причинах возгорания отсутствует.
Ранее в Можайске спасатели потушили пожар в одной из квартир многоквартирного дома в поселке медико-инструментального завода.
Кроме того, в Сыктывкаре сотрудники МЧС спасли и эвакуировали из охваченной огнем школы-интерната 15 детей.
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