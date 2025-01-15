Мощный пожар охватил 1500 «квадратов» мебельного цеха в Дагестане

В Хасавюрте возникший в мебельном цеху пожар перекинулся на жилой дом

Мощное пламя охватило мебельный цех в дагестанском городе Хасавюрте, огнеборцы уже приступили к тушению пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Хасавюрте горит двухэтажное здание на 1500 „квадратах“. Огонь перекинулся на жилой дом», — уточнили в ведомстве.

Кадры пожара опубликовали и в соцсетях. Пока информация о пострадавших, а также о причинах возгорания отсутствует.

Ранее в Можайске спасатели потушили пожар в одной из квартир многоквартирного дома в поселке медико-инструментального завода.

Кроме того, в Сыктывкаре сотрудники МЧС спасли и эвакуировали из охваченной огнем школы-интерната 15 детей.