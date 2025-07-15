Пожар разгорелся в квартире на востоке Москвы

Пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы, недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Об этом 360.ru сообщили в столичном главке МЧС.

«Пожар произошел на Просторной улице, в доме № 8. Возгорание зафиксировали в квартире жилого дома на 12 этаже. Пожар ликвидировали, информации о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС.

Все обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

За минувшие сутки в Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в результате происшествий пострадал один человек, погибших удалось избежать. Спасатели эвакуировали пятерых местных жителей.