Пожар разгорелся в квартире на востоке Москвы

Пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы, недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Об этом 360.ru сообщили в столичном главке МЧС.
«Пожар произошел на Просторной улице, в доме № 8. Возгорание зафиксировали в квартире жилого дома на 12 этаже. Пожар ликвидировали, информации о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС.
Все обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить специалистам.
За минувшие сутки в Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в результате происшествий пострадал один человек, погибших удалось избежать. Спасатели эвакуировали пятерых местных жителей.
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